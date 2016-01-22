40年ぶりの大寒波
『40年ぶりの大寒波』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年2月17日
2016年1月25日
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テレビ朝日の山口豊アナ リポート中に雪に埋まった女性救う
取材中に雪に埋まった女性を発見し、シャベルで雪をかき分け助けだした
デイリースポーツ
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寒波の影響で25日も日本海側を中心に雪 24日からの死者は計5人に
25日には雪の影響で女性1人が死亡し、24日から25日にかけての死者は計5人
読売新聞オンライン
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「お湯が出ない」がトレンドワードに リアルタイム検索では1位に浮上
給湯器の凍結が多発しTwitterで「お湯が出ない」がトレンドワードに急上昇
J-CASTニュース
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最強寒波 沖縄の本島地方で観測史上初めて「雪」を観測
本部町の24日午後9時過ぎの映像では雪が降り、強い風でふぶいている
日テレNEWS NNN
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用水路での除雪作業中に足を取られ男性が死亡 捜しに来た妻も巻き添えに
夫は用水路内での除雪作業中に足をとられ、約870メートル流されたという
読売新聞オンライン
2016年1月24日
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大荒れの天気で空の便に大きな影響 今後の降雪量は
25日夕方までに、新たに北陸で70センチの雪が降る予想となっている
日テレNEWS NNN
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雪に興奮しはしゃぐ父親の画像 Twitterで大きな注目集まる
思わず興奮してしまったのか、父親はその喜びを全身ダイブで表現している
おたくま経済新聞
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大寒波で25日にかけて低温続く 石垣島では100年ぶりの気温になる可能性
25日朝の予想最低気温は、与那国島と石垣島で6℃
ウェザーマップ
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あす朝までに北陸では積雪100cm 風向きなどで予想以上の大雪も
風向きなどによって、予想以上に積雪の増えるおそれがあるという
ウェザーマップ