NBAサマーリーグに参加したバスケットボール日本代表のPG河村勇輝が、得意の“神パス”でアリーナを熱狂させた。

【映像】河村、“ノールックタップパス”炸裂の瞬間

8月3日放送の『ABEMAスポーツタイム』では、NBA本契約を目指す河村の“勝負の夏”に独占密着した特別番組『河村勇輝 NBA SURVIVAL』（全3話）の配信に先駆け、第1話が公開された。

1年目のメンフィス・グリズリーズ、2年目のシカゴ・ブルズでは2way契約でNBAの舞台に立ってきた河村。「渡米する前に3年計画を掲げていて、3年目は本契約を取る」と語る通り、“勝負の3年目”を迎えている。

しかし、開幕まで3カ月を切った現時点で本契約はまだつかめていない。そこで挑んだのが『NBAサマーリーグ』だ。未来のスター候補463選手が集い、全30チームが参加するこの舞台は、“公開オーディション”とも称される厳しい戦いとなっている。

その中で、河村が早速存在感を放つ。日本時間7月11日のクリーブランド・キャバリアーズ戦。ベンチスタートとなった河村は、11ー14とビハインドで迎えた第2クォーターにこの日最初の出場機会を得る。

すると、コートに入って間もなく、会場の空気を一変させるプレーが飛び出した。

味方のオフェンスリバウンドに反応し、フリーの位置でボールを受けた河村は、キャッチしたその瞬間、視線を向けることなくノールックでタップパス。タイミング完璧の一撃に、ドライブで飛び込んだ味方がそのまま豪快なダンクシュートを叩き込んだ。

河村がパスを出した瞬間からアリーナはどよめきに包まれ、ボールがリングに叩きつけられると同時に大歓声が爆発。わずかな時間で、河村らしいプレーを強烈に印象づけた。

この日、河村は17分29秒の出場で8得点・1リバウンド・4アシストを記録し、チームの勝利に貢献。持ち味である創造性あふれるプレーメイクで、確かなインパクトを残した。

“見えないはずのコース”を通すそのパスは、まさに唯一無二。河村の武器は、この大舞台でも確かに通用している。

（ABEMAスポーツタイム）