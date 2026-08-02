大谷翔平が３年ぶり「二刀流で完全復活」…キャリア最高ペースのWARが示す歴史的シーズンの凄まじさ

歴代最高のシーズンを驀進中

「３年ぶりの二刀流でのフル回転を果たした今季の前半戦は、ドジャースの大谷翔平（32）にとって、歴史的な４ヵ月間だったと言えるでしょう。投手としては85.2イニングを投げ、防御率は1.79、８勝２敗と圧倒的な成績。

打者としても、ホームランこそ22本とスローペースですが、昨年を上回る打率.287 を記録し、ＯＰＳはリーグ３位の.930 。歴代最高のシーズンを過ごしています（数字は7月21日時点）」（メジャーリーグ解説者の友成那智氏）

友成氏が手放しで称賛する大谷の″完全復活″は、データにも表れている。ＭＶＰ選出のための記者投票で最重要視されるＷＡＲ（一人の選手がどれだけ勝ち星を積み上げたかを表す指標）が、キャリア最高ペースを記録しているのだ。

「自身最高の55本塁打を記録した昨シーズンや、前人未到の『54-59』を達成した’24年の印象が強いかもしれません。

しかし現実には、44本塁打ながら投手として10勝をマークした’23年の貢献度が最も高く、ＷＡＲは10に上っています。今季の大谷はそんな’23年と同等のペースで、すでにＷＡＲ5.8を記録しています」（現地を取材する記者）

FRIDAYは、前人未到の４年連続ＭＶＰ、３年連続世界一同時達成へ驀進中の大谷の″BEST SHOT″を、カメラが捉えた決定的瞬間とともに振り返る。

元メジャーリーガーで野球解説者の藪恵壹氏がまず挙げた″BEST SHOT″は、７月８日（日本時間、以下同）に飛びだしたメモリアルアーチだった。

「ロッキーズのマイケル・ローレンゼン（34）から放ったメジャー通算300号（3枚目写真）は強烈でしたね。外に逃げていくシンカーを逆方向に弾き返し、約125ｍも飛ばしてみせた。日本人がここまでのハイペースで本塁打を積み上げたことに、改めて驚かされます。

大谷の技術とパワーの凄まじさを見せつけられたのは、6月30日のアスレチックス戦の18号。左腕マット・クルック（31）が投じた、内角のボールゾーンから食い込んでくる難しいスイーパーを一閃。

打球は敵地サター・ヘルス・パークのライト奥、約132ｍ先の芝生に着弾しました。ただ、大谷はインパクトのあるホームランを連発しているので、メモリアルアーチ以外は記憶に残りづらくなりつつあります（笑）」

『FRIDAY』2026年8月7・14日合併号より