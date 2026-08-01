7月13日、天皇皇后は日本学士院賞の受賞者らを皇居・宮殿に招き、茶会を開催した。秋篠宮夫妻のほか、愛子さま、佳子さまも同席し、優れた研究成果を挙げた受賞者らと和やかに懇談した。

【全身写真を見る】〈足元に透け感〉ブルーワンピース・白パンプス姿の佳子さま、過去に話題になったブルーの“くっきり”ワンピース

この日、佳子さまが着用したのは、キャサリン妃も愛用する英国ブランド「Phase Eight」のグラデーションワンピースとみられる一着だ。皇室ファッションに詳しいファッションライターは、その装いについてこう分析する。

「ブルーの濃淡を生かしたグラデーションと、歩くたびに揺れる軽やかなプリーツが印象的でした。ロイヤルブルーからターコイズブルーへと移ろう色彩が奥行きを生み、エレガントさと爽やかさを両立しています。

スカート部分には繊細なシフォンプリーツがあしらわれ、裾がふわりと揺れることで軽やかなシルエットを演出。ほどよい透け感から足元がのぞき、夏らしい涼感と大人の可憐さを際立てていました」

"色違い"で愛用

佳子さまは、今回着用したワンピースのほかにも、同ブランドのロイヤルブルーからライトパープルへと変化するグラデーションワンピースも愛用している。いずれもブルーを基調に、裾へ向かって色合いが変化するデザインが特徴で、色違いとみられる。

なぜ佳子さまは、これほど似たデザインのワンピースを色違いで選んだのか。前出のライターは、その理由をこう分析する。

「皇族方にとってロイヤルブルーは万能カラーです。顔まわりにロイヤルブルーを配することで顔立ちがより引き立ち、品格も保たれます。

また、公務ではジャケットをお召しになる機会が多く、スカート部分の色調が装い全体の印象を左右します。色違いで揃えることで、同じシルエットでも異なる雰囲気を演出できるのです。2着ともブルーを基調としながら、それぞれに異なる印象を生み出す、完成度の高いロイヤルファッションと言えるでしょう」

これからも、佳子さまの「ロイヤルブルーファッション」から目が離せない。