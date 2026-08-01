〈「飲み込んでない」「バケツに吐いてる」大食い動画にアンチ殺到…体重46キロの“可愛すぎる”大食い女子（24）が明かす、“やらせ疑惑”への本音〉から続く

SNS総フォロワー数70万人を誇る大食いインフルエンサーで、テレビ東京の「最強大食い王決定戦」「デカ盛りハンター」などに出演する食いしん坊女子りっかちゃん（24）。1回の食事で7以キロ上の量を食べられるという。

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数々の食べ放題店を訪れた彼女がおすすめする店から、フードファイターを活用した“マーケティング”、そして将来の夢を聞いた。（全4回の4回目／1回目から読む）



食いしん坊女子りっかちゃん ©佐藤亘／文藝春秋

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お寿司・海鮮・お肉…おすすめの食べ放題の店は

――りっかさんおすすめの食べ放題の店はありますか。

りっか 新宿と銀座にある「銀座八芳」は和洋中の料理に焼肉、お寿司、カニが全部食べ放題。スイーツもあって、おすすめです。

あと私は海鮮が大好きなんですが、東銀座にある「THE SUSHI GINZA 極」はカウンターのお寿司が食べ放題なんですよ。ウニも3種食べ比べができて値段も1万1000円くらいです。大食いの人も歓迎で「めっちゃ握るよ」って言ってくれるんです。通いすぎて店の人とも仲良くなりました（笑）。

歌舞伎町タワーの中にある「SHARI 東急歌舞伎町タワー」もお刺身が食べ放題なんでオススメです。

ホテルの朝食ビュッフェも好きなんですが、プリンスホテルは朝からローストビーフが食べられるのでおすすめです。大阪駅直結のホテルグランヴィア大阪の朝食ビュッフェもおいしいと聞いて行ったんですが、黒毛和牛のローストビーフが出てくるんです。おいしくって4往復くらいしました（笑）。

――逆に食べ放題など飲食店を選ぶときに、避けている店とかはありますか？

りっか 食べログ評価の低い食べ放題のお店には絶対行かないです。前菜でお腹をいっぱいにしてから、その後に食べ放題とか、頼んでも料理が全然出てこない店とかあるので。それであればチェーン店がいいです。どの店でも同じクオリティなので安心安全です。

お店のデカ盛りメニューも開発…デカ盛りがお店のマーケティングになるワケ

――大食いは都内だけでなく、地方に旅をしてやることもあるんですか。

りっか 都内の店は割とどこも行っているので、チャレンジメニューをするために都外に行くことは結構あります。地方のお店に「挑戦しに来てください」と言われるので。

この前も徳島県に行ってデカ盛りチャーハンを食べたり、あと高知県でデカ盛りメニューの開発をしました。

――りっかさんがデカ盛りメニューを開発するんですか。面白いですね。

りっか 私がメニュー開発とPR動画をやるので、やりませんかと声をかけました。実際に大食いをしている私の方がメニュー開発はしやすいんですよ。

「こうやったら挑戦者は苦戦するし、いい絵になるな」とか「この料理だったら制限時間はこのくらいで、賞金はこのくらいがいいな」とか。

そうやって作ったメニューを1個でもお店に出すと、フードファイターが来てくれるんですよ。そうやって来たフードファイターがSNSなどに勝手にあげてくれるので、お店のPRになるんです。特に四国はチャレンジメニューが少ないので、すごく効果的だと思います。

――なるほど。デカ盛りって店のマーケティングに使えるんですね。

りっか ただ普通にフードファイターをやっている人って、マネタイズの仕方とかあまりわかっていなくて、ただ動画を上げてる人が結構多くて。

だけど、私はやっぱりやるからには徹底的にやる性格なので。あと地域活性化にもなるかなと思っています。

医者から「これを続けてたら大変なことになるよ」と言われて…

――目標は観光大使なんですよね。

りっか はい。地元の観光大使になるのが第一目標です。アンジェラ佐藤さんのように長く続けている女性のフードファイターもいるんですけれど、私としては結婚もしたいし、子供を欲しいと思っているんです。そう考えるとフードファイターって体に悪いので。

――その自覚はあるんですか。

りっか 自覚はありますね。テレビ番組でレントゲンの写真を撮った際も、お医者さんに「これを続けてたら大変なことになるよ」と言われて、そうだよなと。将来的に家庭を持ちたいですし、フードファイターは30代前半で辞めようかなと考えています。

今は特に「これになりたい」というものはないんですけど。30歳までには少し方向転換して、ギャル曽根さんのようなママタレントだけれど、食に絡んだ仕事をできるようになりたいなとは思っています。もうちょっと有名になって「あの子って大食いの子だよね」という認知さえ広まれば、いろいろできると思うので。

「健康のために歩くけど、結局食べちゃう」大食い女子の健康診断の結果は？

――りっかさんが食べ放題のお店を開くとかもいいですよね。

りっか やりたいですね、飲食店。ただ周りに飲食店をやっている方がいるんですけど、難しいらしくて。1店舗だけだと利益がそこまで出なくて、10店舗、20店舗に増えるといいそうです。

――メニュー開発とかもいいですよね。

りっか ゆくゆくはやってみたいんです。近所にデニーズがあってよく行くんですけど、デニーズってちょっと高いじゃないですか。でも量が少ないから、もっと爆盛りでいいのにっていつも思っちゃっているので、デニーズで爆盛りメニューとか作りたいです（笑）。

――ちなみに健康診断は行っていますか。

りっか 行ってますけれど、特に問題はないです。健康のためというか毎日予定が入ってるから結構歩きます。歩くとお店を見つけて、結局食べちゃうんですけど（笑）。

「8割ぐらいは私が食べました」一番高額だった男性との食事

――大食いインフルエンサーになる時に彼氏と別れた話をしていましたが、相手は食べる人がいいですか？ それともそこは気にしていませんか？

りっか それ、めっちゃ聞かれるんですけど、私はたくさん食べますが、相手に大食いは強要しないですよ。ただ食自体に興味のない人は無理です。

毎日同じものを食べたり、適当にご飯を済ませたりする人は絶対嫌ですね。「こういう食べ放題の店があるんだけど行こうよ」と誘ったら「いいじゃん！」と言ってくれる人がいいです。

出会い自体はけっこうあって、アプローチをしてくれる人もいたんですけど、付き合ってないですね。

――男性と食事をして、一番高額になったのっていくらくらいですか。

りっか 「ウルフギャング」に行って食べていいよと言われて。私はお酒は飲めないんですけど、2人で10万円くらいいきました。でも8割ぐらいは私が食べましたね。

お寿司も好きですけど、高級なところってカウンターになるじゃないですか。そうすると大量には頼みづらいところもあって。コースにプラスしてアラカルトで一応4、5貫だけ頼んで、帰りにラーメンに行っちゃいます（笑）。

無制限だったらどれくらい食べられるのか？

――ちなみに無制限だったら、どこまで食べられるんですか。

りっか 量は分かんないです。そもそも最近は時間無制限の食べ放題の店が減っていて。もう閉店したんですが、新宿に「ビタースイーツ・ビュッフェ」という食べ放題のお店があったんです。

大食いの友達と一緒に行った時に友達が「夕方に出てくるモンブランが食べたい」というので11時から、夕方の5時まで食べながら待っていたことはありました。

――今は物価が上がっているので、りっかさんには大変ですね。

りっか やばいですよ。ただ食に関しては一番好きなものだから、「わっ、高っ」となることもありますけど、けっきょく食べちゃいますね。

SNSの案件で食べられるご飯って、食べ放題以外もあるんです。お店の人に「アラカルトで注文していいよ」と言われると「よっしゃ」となっていっぱい頼んじゃうんです。イタリアン系のお店の案件の時も、1人で6万5000円ぐらいいっちゃって。ちょっと食べすぎました（笑）。

「息子がいつもりっかちゃんの動画見て爆食してます」の声に感動

――大食いインフルエンサー、フードファイターとして活動していて嬉しかったことはありますか。

りっか 20代後半ぐらいのお母さんから「息子がいつもりっかちゃんの動画見て爆食してます」と言われたことです。ほかのお母さんからも、息子さん、娘さんが私の動画を見てよく食べるんですという声はよく聞きますし、うれしいです。

この前、高知県で大食いのイベントに登壇したんですが、その際に私のファンというお子さんに会いました。

まだ1歳半か2歳ぐらいの本当にちっちゃい子なんですけど、お母さんが「今日はりっかちゃんに会いに来たんだよね」とうながしたら、一緒に声をかけてくれて。本当に嬉しかったです。

――最後にりっかさんが大食いで良かったことを教えてください。

りっか 常日頃から思っているんですが、私は食べ放題のお店に行くと全種類の料理を食べられるんですよ。全種類の料理を試して、その中でおいしかったものを何回もリピートできるんです。



撮影＝佐藤亘／文藝春秋

（徳重 龍徳）