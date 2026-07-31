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りくりゅうが初プロデュースのアイスショー「THE DESTINY」が開幕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 三浦璃来さんと木原龍一さんが初プロデュースのアイスショーを開催する
  • カップル種目のみが集う珍しい構成で、競技と同サイズのリンクにこだわった
  • 7月31日から8月2日まで東京辰巳アイスアリーナにて全4公演が行われる
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