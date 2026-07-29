今回の地震で九州新幹線が全線で始発から運転を見合わせているほか、九州自動車道の一部が通行止めとなっています。 この影響で鹿児島県内の物流や郵便物に影響が出ています。 日本郵便では、「ゆうパック」などはきょう29日から当面の間、熊本県関連の配達の引き受けを停止しています。 ヤマト運輸でも、熊本県関連の荷物の発送や預かりを停止しています。 また、全国から九州に配送する荷物に、配達の遅れが出ています