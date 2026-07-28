関脇安青錦の大関復帰と3度目の復活Vに沸いた大相撲名古屋場所。しかし、その陰で最高位の2人が窮地に立たされている。【もっと読む】“横綱キラー”藤ノ川「協会公式グッズ」が示す人気と実力豊昇龍は14日目に途中休場。それまで7勝6敗と星を伸ばせず、自ら休場を申し出た。一方、皆勤でも八角理事長（元横綱北勝海）に苦言を呈されたのが、大の里（26）だ。千秋楽は琴勝峰を力強い相撲で押し倒したものの、9勝6敗。2ケタに