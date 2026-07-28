関脇安青錦の大関復帰と3度目の復活Vに沸いた大相撲名古屋場所。しかし、その陰で最高位の2人が窮地に立たされている。

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豊昇龍は14日目に途中休場。それまで7勝6敗と星を伸ばせず、自ら休場を申し出た。

一方、皆勤でも八角理事長（元横綱北勝海）に苦言を呈されたのが、大の里（26）だ。千秋楽は琴勝峰を力強い相撲で押し倒したものの、9勝6敗。2ケタにさえ届かなかった。

八角理事長は報道陣の取材に、「来場所は稽古しかない。横綱という意識を捨て、一からやり直す。毎日泥だらけになる覚悟でなければ、復活はできない」と苦言。さらに「高安に頭を下げてぶつかり稽古をすべき。頭を押さえてもらって、毎日やるしかない」とも言ったと報じられた。

さるベテラン親方は「いくら理事長とはいえ、自分の弟子ではないどころか、他一門の力士にこれほど具体的な稽古法まで言及するのは異例です」と、こう続ける。

「それだけ大の里を不甲斐ないと思っているのでしょう。理事長の指摘は、引き癖の修正を指していると思われる。大の里は立ち合いで当たってから、右差し左おっつけで寄るのが得意。しかし、相手も大の里の相撲を研究しているので、左脇をしっかり締め、左おっつけも右ヒジで防ぐケースが多い。そうなると、大の里はすぐに引いてしまう。だからこそ、頭を押さえられた不利な体勢からでも、前に出るための工夫をしろ、という理事長の叱咤激励ですよ」

大の里は左肩負傷の影響で先場所を全休。それでも今場所は左を使っており、ケガの影響は少ないと思われる。そもそもケガ明けが言い訳にならないのは、先場所全休からの復活Vを果たした安青錦が証明している。こちらは大の里と異なり、ケガが完治していないのは明らかだった。

「大の里は192センチ、189キロの体格を誇り、相撲センスもバツグン。スペックだけなら角界でも右に出る力士はいないが、それだけでは勝てない。理事長が高安を名指ししたのは、師匠（二所ノ関親方、元横綱稀勢の里）の弟弟子なので頼み事をしやすく、パワーだけなら大の里にもひけをとらないからでしょう。高安は突き押しがベースながら四つ相撲も得意。稽古相手として申し分ない」（前出の親方）

素直にアドバイスを聞き入れた方がよさそうだ。

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