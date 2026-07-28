陸上自衛隊は、同僚隊員から財布を盗んだとして、30代の自衛隊員を懲戒免職にしました。 業務時間中に同僚の財布盗む 懲戒免職処分を受けたのは、西部方面システム通信群の39歳の2等陸曹です。 健軍駐屯地によりますと、2等陸曹は業務時間中だった2025年7月7日、駐屯地内で同僚隊員から現金などが入った財布を盗みました。 2等陸曹は健軍駐屯地に対し、「自分の所持金を減らしたくなかった」と話しているということです。 懲