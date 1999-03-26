◇ナ・リーグドジャース―メッツ（2026年7月26日ニューヨークドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が26日（日本時間27日）、敵地でのメッツ戦前に報道陣の取材に応じ、「1番・DH」で先発出場する大谷翔平投手（32）の後半戦初アーチを“予言”した。大谷がオールスター後に本塁打が出ていないことについて問われ、「後半戦本塁打を打ってない？全く気にならない。そのうち出るよ。もしかしたら今日打つかもね」と話