《報道内容につきましては、舞台での役作りを目的として、二人で過ごす時間があったことは事実です》

7月22日、舞台で共演中の女優・花乃まりあ（33）とのホテル密会が「文春オンライン」によって報じられた三山凌輝（27）。公式サイト上では冒頭のようにコメントを発表した。

三山といえば、昨年4月にかつて交際していた女性YouTuberとの間に婚約トラブルがあったと報じられた。その直後である同年8月には趣里（35）との結婚を発表し、同年9月に第1子の誕生を報告したばかりだった。

「趣里さんの父である水谷豊さん（74）は、結婚に際して『また女性トラブルを起こしたとしても、絶対に助けないからね』と伝えたそうです。ただ、水谷さんは基本的には趣里さんに干渉しないスタンス。最終的には“2人の思いを尊重する”として結婚を祝福し、三山さんを“凌輝”と下の名前で呼ぶなどかわいがってきました」（制作関係者）

しかし、結婚からわずか1年足らずで新たな女性問題が発覚した三山に、水谷も心中穏やかではいられなかった。

ホテル密会報道後、本誌は水谷の姿をキャッチ。神奈川県小田原市で、自身が監督を務めた映画『Piccla felicita』の舞台あいさつを終えたところだった。

本誌記者が声をかけ、三山の一連の報道について尋ねると、水谷は「何もお話しできないことをお察しください……」と力なく呟くだけだった。

最愛の一人娘に手酷い裏切りを働いた三山を、水谷が許すときは来るのかーー。