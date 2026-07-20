スペイン4大会ぶり2度目の優勝　アルゼンチン連覇逃す　ノーゴールのメッシは涙　【FIFAワールドカップ2026】

FIFAワールドカップ決勝戦は120分にも及ぶ激闘となりました。

スペインが延長の末、アルゼンチンを下し、4大会ぶり2度目の優勝を果たしました。

2010年以来の世界一を目指すスペインと、史上3カ国目の連覇を目指すアルゼンチンとの頂上決戦。

スペインは、ヤマル選手が積極的にシュートを放ちますが、ゴールを奪えません。

アルゼンチンもメッシ選手にボールを託しますが、チャンスには至らず前半を両チーム無得点で折り返します。

史上初となる、ワールドカップのハーフタイムショーでは、マドンナやBTSなど、豪華なアーティストがたちによるライブが繰り広げられハーフタイムは27分にも及びました。

試合は後半アディショナルタイム、アルゼンチンのエンソ・フェルナンデス選手が2枚目のイエローカードをもらい退場処分となってしまいます。

1人多いスペインは、延長後半1分。

クロスを頭で落としたボールに、フェラン・トーレス選手！この試合、スペインの20本目のシュートがついにアルゼンチンのゴールネットを揺らします。

反撃に出るアルゼンチンも、エースのメッシ選手が積極的にシュートを放ちますがスペインの固い守りを崩すことができません。

最後まで1点を守り切ったスペインが延長戦を制し4大会ぶり2度目の優勝を果たしました。

なお、試合後に涙をみせたメッシ選手はこの試合ノーゴールに終わり、得点王はフランスのエムバペ選手。

大会MVPはスペインを優勝に導いたキャプテンのロドリ選手が獲得しました。