ひらがな練習中の4歳娘、「今日はお手本なしで書けたの！」という、やる気満々すぎる「き」【話題のポスト】54.7万表示、3.6万いいねの「き」そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。Xユーザーのなすまる（＠104525_4）さんが2026年6月23日に投稿したのは、4歳の娘さんが書いたというひらがなの「き」。縦に伸びる線に、本来2本のはずの横線が、幾重にも重ねられている。その数、10本。もはや「き」というより、一本の木