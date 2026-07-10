国会で皇室典範の改正案の審議が始まり、10日に衆議院を通過する見通しです。皇室典範改正案は、10日午前の衆議院議院運営委員会で趣旨説明と3時間の質疑が行われ、その後、採決される予定です。また、午後の本会議でも採決が行われ、いずれも賛成多数で可決する見通しです。ただ、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案に関し、養子の子が男子なら皇位継承資格を有すると規定したことなどが論点となり、中道改革連合は賛否