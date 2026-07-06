FC東京・佐藤龍之介がバレンシアに到着、まもなく正式契約へ「とても興奮」SOCCER KING

FC東京・佐藤龍之介がバレンシアに到着、まもなく正式契約へ「とても興奮」

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • FC東京MF佐藤龍之介が現地時間6日にバレンシア空港へ到着した
  • バレンシア史上初の日本人選手となる見込みで正式契約を前に移動
  • メディカルチェック後にサインし翌日からトレーニング合流の予定
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