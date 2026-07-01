送検のため警視庁町田署を出る佐藤健容疑者＝1日午前知人女性を性風俗店に紹介したとして、警視庁生活安全特別捜査隊は1日までに、職業安定法違反（有害業務目的紹介）の疑いで、東京都豊島区池袋2丁目、無職佐藤健容疑者（41）を逮捕した。警視庁によると、約20年前から東京・新宿を中心に同様の行為をしていたとみられ、性風俗店関係者の間で「歌舞伎町の伝説のスカウト」と呼ばれていたという。逮捕容疑は昨年4月と12月、東