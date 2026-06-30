女優の長澤まさみが、雰囲気ガラリの最新ショットを披露した。長澤は３０日までにインスタグラムを更新し、ファッション誌「ＧＩＡＮＮＡ」の撮影ショットを披露。目元が鮮やかに彩られ、耳や指にはアクセサリーを着用しており、ブルーの長袖にピンクニットを合わせたコーディネート、青と白の大きな網目が特徴のワンピース姿を披露。この投稿にファンからは「ほんとうに長澤まさみなのか〜？」「もうこうなると芸術としか言