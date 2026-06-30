米国男子ツアー「トラベラーズ選手権」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【スイング写真】頭の残し具合が違う！松山英樹ビフォーアフター昨年3月の「バルスパー選手権」以来となるツアー8勝目を飾ったビクトル・ホブラン（ノルウェー）が360万ドル（約5億8302万円）を獲得し、通算597万5476ドル（約9億6773万円）で52位から12位に浮上した。プレーオフで敗れたスコッティ・シェフラー（米国）は216万ドル（約3億4981