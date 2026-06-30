V・ホブランが5億8000万円獲得で12位浮上 松山英樹34位【米国男子賞金ランランキング】
米国男子ツアー「トラベラーズ選手権」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【スイング写真】頭の残し具合が違う！ 松山英樹ビフォーアフター
昨年3月の「バルスパー選手権」以来となるツアー8勝目を飾ったビクトル・ホブラン（ノルウェー）が360万ドル（約5億8302万円）を獲得し、通算597万5476ドル（約9億6773万円）で52位から12位に浮上した。プレーオフで敗れたスコッティ・シェフラー（米国）は216万ドル（約3億4981万円）を上積みし、通算1512万4575ドル（約24億4942万円）まで伸ばし1位をキープした。最終日に「61」をマークし3位に食い込んだコリン・モリカワ（米国）は136万ドル（約2億2025万円）をゲット。通算838万9937ドル（約13億5875万円）で7位から5位にランクアップをしている。14位タイで大会を終えた松山英樹は31万ドル（約5020万円）を上乗せして通算366万1107ドル（約5億9291万円）。前週の33位から1ランクダウンの34位につけた。大会39位タイの久常涼は8万2166ドル（約1331万円）の積み上げで通算297万9628ドル（約4億8255万円）とし、42位となっている。シェフラーが1位、2位にマシュー・フィッツパトリック（イングランド）、キャメロン・ヤング（米国）が3位、ウィンダム・クラーク（米国）が4位で続く。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 米男子賞金ランキング
最新！ 米男子ポイントランキング
トラベラーズ選手権 最終結果
最新！ 男子世界ランキング
松山英樹が結婚を伏せていた理由 素顔を見せない哲学
【スイング写真】頭の残し具合が違う！ 松山英樹ビフォーアフター
昨年3月の「バルスパー選手権」以来となるツアー8勝目を飾ったビクトル・ホブラン（ノルウェー）が360万ドル（約5億8302万円）を獲得し、通算597万5476ドル（約9億6773万円）で52位から12位に浮上した。プレーオフで敗れたスコッティ・シェフラー（米国）は216万ドル（約3億4981万円）を上積みし、通算1512万4575ドル（約24億4942万円）まで伸ばし1位をキープした。最終日に「61」をマークし3位に食い込んだコリン・モリカワ（米国）は136万ドル（約2億2025万円）をゲット。通算838万9937ドル（約13億5875万円）で7位から5位にランクアップをしている。14位タイで大会を終えた松山英樹は31万ドル（約5020万円）を上乗せして通算366万1107ドル（約5億9291万円）。前週の33位から1ランクダウンの34位につけた。大会39位タイの久常涼は8万2166ドル（約1331万円）の積み上げで通算297万9628ドル（約4億8255万円）とし、42位となっている。シェフラーが1位、2位にマシュー・フィッツパトリック（イングランド）、キャメロン・ヤング（米国）が3位、ウィンダム・クラーク（米国）が4位で続く。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 米男子賞金ランキング
最新！ 米男子ポイントランキング
トラベラーズ選手権 最終結果
最新！ 男子世界ランキング
松山英樹が結婚を伏せていた理由 素顔を見せない哲学