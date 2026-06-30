タレントのアレクことアレクサンダーが30日、自身のアメブロを更新。次女の「ぐうちゃん」が1歳の誕生日を迎えたことを報告した。【映像】辻希美と次女・夢空ちゃん、家族旅行中の水着姿2025年7月1日、妻でタレントの川崎希が自身のアメブロで「2025.6.30に私たち家族のもとに第三子となる女の子が誕生しました」と次女の誕生を報告。その後も成長の様子をたびたび公開してきた。この日、アレクは「ぐうちゃん誕生日おめでと