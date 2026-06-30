記事ポイントホゴダスTCG-STA05はPSAスラブを3段360度展示天然木製回転ディスプレイタワーはチャコールブラック調十字仕切り付き3段トレイに約100枚収納 トレーディングカードサプライ品ブランドホゴダスが、天然木製回転ディスプレイタワー「TCG-STA05」の販売を開始しました。PSAスラブやマグネットローダーを3段360度展示できる、トレーディングカードのコレクション向けディスプレイ用品です。チャコールブラック調の天然