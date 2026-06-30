コレクションを「しまう」から「飾って楽しむ」へホゴ！ ホゴダス「TCG-STA05」天然木製回転ディスプレイタワー
記事ポイントホゴダスTCG-STA05はPSAスラブを3段360度展示天然木製回転ディスプレイタワーはチャコールブラック調十字仕切り付き3段トレイに約100枚収納
トレーディングカードサプライ品ブランドホゴダスが、天然木製回転ディスプレイタワー「TCG-STA05」の販売を開始しました。
PSAスラブやマグネットローダーを3段360度展示できる、トレーディングカードのコレクション向けディスプレイ用品です。
チャコールブラック調の天然木仕上げで、ゲームルームやデスク周りにコレクションを飾れます。
ホゴダス「TCG-STA05」天然木製回転ディスプレイタワー
販売開始：2026年6月15日販売ショップ：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングサイズ：50×22.5×22.5cm重量：1600g素材：天然木(チャコールブラック調仕上げ)構造：3段式(各段 木製トレイ＋十字仕切り)回転機構：スチール製ボールベアリング内蔵台座：円形木製収納可能枚数：約100枚
ホゴダス「TCG-STA05」は、PSA・BGS・CGCグレーディングスラブやマグネットカードローダーを正面展示できる天然木製の回転ディスプレイタワーです。
3段の各段に4エリアがあり、カードローダーやフィギュアなどを分けて並べられます。
チャコールブラック調の天然木が、ゲームルームやデスク周りのインテリアになじむ落ち着いた見た目です。
3段各4エリアで整然と飾れる木製トレイ
段数：3段仕切り：各段 木製トレイ＋十字仕切り展示エリア：各段4エリア
各段には十字仕切りを備えた木製トレイがあります。
1・2段目は上段のトレイが天井となり、展示物を保護します。
最上段はオープン構造で、上からコレクションを出し入れできます。
PSAスラブやマグネットローダーをエリアごとに分けられるため、コレクションを一覧で管理できます。
ベアリング式360度回転で角度を変えて鑑賞
回転機構：スチール製ボールベアリング内蔵台座：円形木製
底面には円形の木製台座があり、スチール製ボールベアリングを内蔵しています。
軽い力でタワー全体が360度回転し、コレクションをあらゆる角度から鑑賞できます。
正面を変えるたびに違う顔を見せるディスプレイとして、飾ったカードやローダーの向きの変化を楽しめます。
チャコールブラック調の天然木仕上げ
素材：天然木(チャコールブラック調仕上げ)カラー：チャコールブラック調
本体はチャコールブラック調に仕上げた天然木製です。
木目の質感を活かしたダークトーンで、ゲームルームやデスク周りに置けます。
プラスチック製にはない重厚感があり、コレクションを飾る空間の見た目を引き締めます。
PSAスラブやマグネットローダーを飾る収納
ホゴダス「TCG-STA05」は、コレクションをしまうだけでなく、飾って楽しむスタイルに向けたディスプレイタワーです。
気分に合わせてコレクションを入れ替えられるため、グレーディングスラブやマグネットローダーを眺める時間に使える仕様です。
約100枚を収納でき、カードローダーやフィギュアなども並べられます。
段ごとに展示物を分けられるため、グレーディングスラブやカードローダーをテーマ別に並べたいコレクション整理に向いています。
回転する木製タワーとして置けるので、デスク周りやゲームルームで飾る向きを変えながら、収納したカードの見え方を変えられます。
ホゴダス「TCG-STA05」天然木製回転ディスプレイタワーの紹介でした。
よくある質問
Q. ホゴダス「TCG-STA05」は何を展示できますか？
A. PSA・BGS・CGCグレーディングスラブやマグネットカードローダーを3段各4エリアに正面展示できます。
フィギュアなども収納可能枚数の項目に記載されています。
Q. ホゴダス「TCG-STA05」はどこで販売されていますか？
A. 販売ショップはAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングです。
TCG-STA05は2026年6月15日に販売を開始した商品です。
Q. ホゴダス「TCG-STA05」の素材とサイズは？
A. 素材は天然木(チャコールブラック調仕上げ)です。
サイズは50×22.5×22.5cm、重量は1600gで、3段式の構造です。
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