ベルトラは、現地体験型アクティビティ予約サイト「ベルトラ」で、「ベルトラ2026 SUPER SUMMER SALE」を6月19日から8月11日まで開催する。3回に分けて開催され、第1弾では国内外250種類以上のツアー・アクティビティが最大60％オフとなる。主な対象商品と割引率、最低料金は、バルセロナ旧市街ゴシック地区ウォーキングツアー（50％オフ・2,903円）、ヨセミテ国立公園日帰りツアー（15％オフ・31,433円）、セブ島ジンベイザメシュ