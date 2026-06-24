アーセナルがU−19イングランド代表FWジェレミー・モンガの獲得に向けて、レスターとの交渉を開始したようだ。23日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。モンガは2009年生まれの現在16歳で左ウイング（WG）を主戦場とするプレーヤー。レスターの下部組織出身で、昨年4月にプレミアリーグ史上3番目に若い「15歳271日」でデビューを飾った。2025−26シーズンは公式戦30試合に出場し1ゴール2アシストをマーク。