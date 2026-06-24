野外フェス＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.15＞が2026年7月24日、25日、26日の3日間、秋田県男鹿市船川港内特設ステージで開催される。このたび同フェスのタイムテーブルが発表となった。野外開催15回目の記念回として3日間開催となる同フェスの初日のトリは四星球。2日目トリはバックドロップシンデレラ。最終日の大トリは同フェスの顔役でもある山嵐だ。＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.15＞のチケットは一般発売がスタート