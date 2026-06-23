福岡管区気象台は23日午後4時すぎ、九州北部地方（山口県を含む）気象解説情報（大雨・落雷・突風）を発表しました。気象台では九州北部について、24日未明から夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、24日未明から昼過ぎにかけて低い土地の浸水・河川の増水や氾濫に警戒するとともに、25日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。九州北部では九州付近に停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気