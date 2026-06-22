俳優・山谷花純の写真集『遠距離、現在此。』が、6月26日にKADOKAWAより発売される。 【写真】山谷花純写真集『遠距離、現在此。』収録カット 本作は、2008年に俳優デビューを果たし、「手裏剣戦隊ニンニンジャー」「鎌倉殿の13人」、連続テレビ小説「らんまん」など数々の話題作に出演してきた山谷の、30代を目前に控えた“今”を切り取った一冊。 撮影地となったのは、山谷がデビュー当時にドラマ撮