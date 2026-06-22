山谷花純、初告白の結婚観やロングインタビューを収録！　写真集が26日刊行、翌日には渋谷でイベントも

俳優・山谷花純の写真集『遠距離、現在此。』が、6月26日にKADOKAWAより発売される。

【写真】山谷花純写真集『遠距離、現在此。』収録カット

本作は、2008年に俳優デビューを果たし、「手裏剣戦隊ニンニンジャー」「鎌倉殿の13人」、連続テレビ小説「らんまん」など数々の話題作に出演してきた山谷の、30代を目前に控えた“今”を切り取った一冊。

撮影地となったのは、山谷がデビュー当時にドラマ撮影で訪れた香川県・小豆島。エンジェルロード、二十四の瞳映画村、瀬戸内海を望む景勝地など、彼女にとって原点ともいえる場所を巡りながら撮影が行われた。穏やかな瀬戸内の風景の中で見せる自然体の表情から、俳優として積み重ねてきた時間を感じさせる凛とした姿まで、20代最後の山谷花純の現在地を映し出している。

また本書には、約20年にわたる俳優人生を振り返るロングインタビューを掲載。デビューのきっかけ、代表作への思い、転機となった作品や出会い、30代に向けた展望に加え、初めて明かす人生観や結婚観も率直な言葉で語っている。未公開のプライベート写真や本人提供素材も収録される。

刊行を記念し、6月27日にHMV&BOOKS SHIBUYAにて山谷本人が登壇するお渡し会イベントが開催される。事前予約は締め切られているが、当日券の発売も決定している。

■山谷花純コメント「今の自分を記録したいという思いが強くありました。この写真集は、ページをめくるたびに身も心も無垢な状態になっていくような感覚があります。小豆島という特別な場所で撮影できたことも含め、これまで歩んできた人生と重なる一冊になったと思います」

（文＝リアルサウンド ブック編集部）