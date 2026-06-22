ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２２日、サッカー北中米Ｗ杯で日本がチュニジアに勝利したことを報じた。日本代表は２０日（日本時間２１日）、メキシコ・モンテレイ競技場で１次リーグ第２戦でチュニジアと戦い４―０で勝利。勝ち点を４に伸ばした。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「昨日、日本はチュニジアに大勝しましたが、『三笘の１ミリ』『鎌田の１ミリ』に続いて、よく名前をこう