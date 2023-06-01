オリオールズとの3連戦カード最終戦【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間22日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、本拠地オリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場する。本塁打なら2試合連続となる。大谷は前日の同戦で、9回の第4打席で右中間へ16号ソロをマーク。19日（同20日）のカード初戦を第2子誕生のため欠場。その後自身のインスタグラムでも誕生を報告しており、復帰戦で祝砲を