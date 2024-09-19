インナーブランド『tu-hacci(ツーハッチ)』は、9月19日(木)12:00より、下着ブランドが手掛ける｢かかとケアソックス｣を新発売いたします。履くだけでうるおいを逃さず、普段のボディケアにプラスワンアイテムとして、これからの季節にもっているとさまざまなシーンで大活躍なアイテムです。ぜひ、この機会にチェックしてみてくださいね。 下着ブランドが手掛ける｢かかとケアソックス｣ 価格:1,980円(税込) イン