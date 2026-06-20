新鮮な鰹はクセもなく食べやすい東名高速道路をバイクで移動中、夕食休憩のため「牧之原SA」（上り）に立ち寄りました。静岡県牧之原市にあるサービスエリアで、フードコートはお茶どころらしい雰囲気があり、焼津や御前崎など海の幸を感じさせるメニューが並んでいます。NEXCO中日本の公式情報によると、ここには24時間営業のフードコート「松屋食堂」のほか、営業時間9時から21時までの海鮮系メニューを扱う「御前崎食堂」が