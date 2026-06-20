私はヨシミ（40代）。旦那のケンタ（40代）と子ども2人の4人で、つつましくも幸せな毎日を送っています。しかし私には少し心配なことがあるのです。それは定期的に届く実家へのハガキ。高校時代に付き合っていたマサユキ君（40代）から、数年ごとに手紙が届くようになりました。今でも高校時代に、どんな感じで付き合いがはじまり、どんな付き合い方をして、そしてどうやって付き合いが終わったのか、しっかり覚えています。私は結