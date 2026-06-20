スミスは今季52試合に出場してチームを牽引していた【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャースの正捕手を巡る状況に、ただならぬ空気が漂っている。19日（日本時間20日）のオリオールズ戦前にデーブ・ロバーツ監督が会見を開き、首の張りで負傷者リスト（IL）入りしているウィル・スミス捕手の復帰が長引く見通しであることを明かした。日本のファンからは「スミスもしかして重症？」などと心