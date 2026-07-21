安青錦（右）が上手出し投げで大の里を破るデイリースポーツ

安青錦が負傷を乗り越え大の里から初白星、大関復帰まであと2勝

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 大相撲名古屋場所9日目、関脇安青錦が横綱大の里を破り勝ち越しを決めた
  • 前日に左足親指を負傷しながら、東京から医師を呼び明け方まで治療して臨んだ
  • 大関特例復帰まで残り2勝と迫り「これからが勝負」と安青錦は語っている
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