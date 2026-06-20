プレミア移籍実現へ鈴木彩艶の争奪戦が激化か！ W杯での活躍で多数クラブが接近、英紙は「ブッフォン2世」と評価
日本代表GK鈴木彩艶の評価が、北中米W杯でさらに高まっているようだ。『TEAMTALK』によれば、プレミアリーグのリーズ・ユナイテッドが今夏の補強候補として鈴木をリストアップしているという。
現在23歳の鈴木はセリエAのパルマで正守護神を務め、日本代表でも不動の存在として活躍。同メディアは、その体格やセービング能力、足元の技術を高く評価し、イタリア代表の伝説的GKジャンルイジ・ブッフォン氏になぞらえて「ブッフォン2.0」と紹介している。
さらに争奪戦も激しさを増している。同メディアによれば、アストン・ヴィラはすでに代理人側へ接触。エミリアーノ・マルティネスの後継候補として注目しているという。加えて、バイエルン、インテル、ミラン、ナポリなど欧州の強豪クラブも継続的に動向を追っていると伝えられている。
マンチェスター・ユナイテッドも過去に獲得へ接近した経緯があるものの、現時点で具体的な動きはないとされる。一方で、アーセナルも将来的な投資対象として関心を寄せているという。
W杯での安定したパフォーマンスにより、鈴木の市場価値はさらに上昇している。本人もプレミアリーグ挑戦に前向きとされるなか、日本代表の戦いが終わった後には本格的な移籍話へ発展する可能性もありそうだ。欧州各国の強豪が注目する若き守護神の去就から目が離せない。