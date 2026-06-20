6月19日開催予定のブレーブス戦は9月1日に振替になかなかお目にかかれない事態が発生した。メジャーリーグは18日（日本時間19日）、計7試合が開催予定だったが、アトランタでのブレーブス-ジャイアンツ戦は雨のため中止になった。これに伴い、ジャイアンツは“地獄の連戦”が決まり、ファンも仰天としている。ジャイアンツは雨天中止を受け、日本時間午前3時過ぎに球団X（旧ツイッター）を更新。「今夜アトランタで行われる予