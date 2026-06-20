中日Jr.元監督の湊川誠隆氏が語る…自発性を引き出す接し方と対話の重要性チーム内で選手たちが自発的に競争意識を持つには、どう導くべきか。少年野球の指導者にとって、選手のモチベーション向上は大きな課題だろう。中日OBで、ドラゴンズジュニア監督として「NPBジュニアトーナメント」を2度制した湊川誠隆氏は、明確な方針を掲げて選手を指導した。その極意は、レギュラーを特別扱いしない接し方に隠されている。凡打やエ