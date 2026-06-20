元ヤクルト・宮本慎也さんがミズノ主催「大人の野球レッスン」で守備指導華麗で堅実な守備の土台には、丁寧な「1球1球」がある。元ヤクルトの宮本慎也さんが、5月30日に東京都内で、大手スポーツメーカー・ミズノが主催する「大人の野球レッスン」に講師として登場し、守備・打撃の極意を伝授した。宮本さんといえばゴールデングラブ賞10度受賞の内野の名手だが、ゴロ捕球・送球以前にキャッチボールを念入りに指導。そこで伝え