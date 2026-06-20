物価高で日々の生活を維持するだけで精一杯という家庭も多いだろう。そんな中、子どもの無邪気な願いと厳しい家計の現実の間で、頭を悩ませた経験のある親は少なくない。ガールズちゃんねるに6月中旬、「生活苦でも子どもをディズニーに連れて行きたいと思うのはおかしいですか？」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。トピ主は物価高で贅沢ができない状況だが、子どもが「ディズニーに行ってみたい」と言うたびに、なんと