6回2死満塁で登板した柴田が満塁弾浴び「あそこは勝負だったので…」■ロッテ 8ー5 楽天（19日・ZOZOマリン）楽天は19日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ戦に5-8で破れ、4連敗で借金は今季ワーストの18となった。“初陣”を飾れなかった吉井理人監督だが「みんな頑張ってくれました」と選手をねぎらった。打線は初回に4番に据えたマッカスカーが先制の4号2ラン。指揮官も手を叩いて喜んだ。2-1の3回には渡邊佳が2点適時