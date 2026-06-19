「レアルからのオファーは断れない」バルセロナ出身のククレジャが急転直下の移籍決断を語る
チェルシーからレアル・マドリードに移籍したスペイン代表DFマルク・ククレジャが、この決断に至った背景を明かした。スペイン『MARCA』が伝えた。
バルセロナ下部組織出身のククレジャは、スペイン複数クラブでのプレイを経て、2022年夏にブライトンからチェルシーへ完全移籍。豊富な運動量と闘争心あふれるプレイを武器に今季もプレミアリーグ33試合に出場して1ゴール4アシストを記録していた。
「すべてがあっという間だった。新たな章を迎えられて嬉しい。本当に早かった。朝に電話があってクラブ間での合意が成立したと聞かされた。迷いは全くなかった。キャリアにおける大きな一歩だったから。たった1日で決まったから、今はワールドカップに集中できるよ」
「結局、あらゆる意見を尊重しないといけない。人それぞれ考え方があるからね。バルセロナでのすべての経験に感謝しているが、人生にはいろんなフェーズがある。レアル・マドリードからオファーがあったら、断るのはとても難しい。正しい選択だったと確信しているし、この決断にとても満足している」