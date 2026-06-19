船内からの景色 ホーバークラフトの別府湾周遊便の夜間運航が19日夜から始まるのを前に関係者に向けた乗船会が行われました。 ホーバークラフトは大分市と大分空港を結ぶ定期便と別府湾周遊便が運航されています。 海の上を走るホーバークラフト このうち別府湾周遊便で19日夜から夜間運航が始まることになり、18日夜の乗船会で一足早く体験しました。西大分のタ&#