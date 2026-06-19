最初にロボット掃除機を使い始めてから、かれこれ23年になる小口でございます。思えば遠くへ来たもんだ。 その誕生以来、ロボット掃除機は吸引力や障害物の回避性能、水拭きやゴミ自動回収機能など、進化し続けてきました。しかし、自称・ロボット掃除機のアーリーアダプター（笑）としては、このところ冷めた目で見ていたのです。基本的な吸引性能は、すでに十分なレベルに達しており、高機能化はトゥーマッチ（過剰）になりつ