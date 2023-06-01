FIFAワールドカップ2026・グループA第2節が18日に行われ、チェコ代表と南アフリカ代表が対戦した。開幕戦でそれぞれ韓国代表、メキシコ代表に敗れた両チームによる初勝利を懸けた一戦。試合は開始早々に動く。6分、右サイドでの素早いスローインの流れから右サイド深くに抜け出したアダム・フロジェクが角度を付けたマイナスの折り返しを送ると、アレクサンドル・ソイカがワンタッチでゴール前に流したボールに抜け出したミ