【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月17日、兵庫・阪急西宮ガーデンズ本館4階 木の葉のステージにて、FM802の番組公開収録が開催され、三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典がゲストとして登場した。 ■多方面で活躍する現在のスタンスや今後の展望についても言及 現在、デビュー15周年イヤーを迎え、9度目となるドームツアーを開催中の三代目 J SOUL BROTHERS。グループとし