サンライズとシャフトが初制作タッグを組んだ新作アニメーションプロジェクトが発表された バンダイナムコフィルムワークスは、ガンダムシリーズなどを手掛けるSUNRISE Studiosと、「魔法少女まどか☆マギカ」や「＜物語＞シリーズ」などを手掛けるシャフトが制作初タッグを組んだ新作アニメーションプロジェクトを発表した。「サンライズ×シャフト新アニメ」と題した公式Xも開設され、6月23日2