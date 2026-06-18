なすが旬ですね。なすというと、揚げたり煮たりするイメージがあるかもしれませんが、今回はどちらもなし。レンジだけで完成する作りおきレシピをご紹介します。 ▼ すりごまで濃厚中華あえ なすをレンジ加熱し、鶏ガラスープの素やしょうゆ、すりごまで作る中華だれであえればできあがり。すりごまをたっぷり入れたたれは濃厚で、ごはんに合います。 ▼ 洋風もおすすめ！なすのペペロンチーノ 縦に切ったなすがなんともおしゃ