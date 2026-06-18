株式会社円谷プロダクションは18日、公式サイトを通じ、一部週刊誌が報道した退職騒動についてコメントした。報道によると、今年に入り同社では退職者が相次いでいるという。元社員の証言を報じており、長時間労働の問題やリストラ騒動などが取り上げられていた。同社はこの日、「一部報道に関する当社の見解について」とする声明を発表。「現在、一部メディアにおいて、当社に関する報道がなされておりますが、これらは当社